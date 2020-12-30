18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:40

"Путин не бьётся в истерике": Кремль – о возбуждении нового уголовного дела против Навального

фото ЗакС политика "Путин не бьётся в истерике": Кремль – о возбуждении нового уголовного дела против Навального

В ходе ежедневного брифинга кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова журналист "Коммерсанта" поднял вопрос об отношении Владимира Путина к новому уголовному делу, возбужденному в отношении политика Алексея Навального. 

Корреспондент "Ъ" поинтересовался, как в администрации президента отреагировали – и отреагировали ли вообще – на ремарку Навального, заявившего о том, что, по его мнению, "Путин, похоже, просто бьется в истерике", так как иначе интерпретировать возбуждение очередного дела нельзя.

"Вы знаете, Путин не бьется в истерике. Путин готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры, поздравляя своих коллег с наступающим Новым годом. Все остальные детали, наверное, лучше спрашивать в Следственном комитете. Мы не обладаем этой информацией", - цитирует "Медуза" ответ Пескова.

Далее журналист "Коммерсанта" спросил, вызывает ли вся эта ситуация у Путина какие-либо эмоции.

"У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств. У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством. Чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году. И мобилизацию вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня", - резюмировал Песков.

О возбуждении уголовного дела в отношении Навального стало известно накануне, 29 декабря: формальным поводом для процесса послужили пожертвования Фонду борьбы с коррупцией*, которые, как считают в Следственном комитете, оппозиционер мог присвоить себе.

 

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

29 декабря, 17:36 На режиссера Манского составили протокол за пикет с трусами у здания ФСБ в Москве

29 декабря, 12:54 Песков: Путин не осведомлен о требованиях ФСИН к Навальному о срочном возвращении в Россию

29 декабря, 11:23 "Я не вижу контраргументов": Парфенов – о позиции Кремля по отравлению Навального

28 декабря, 20:15 ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный за неявку на регистрацию

28 декабря, 16:22 ФБК: Следователи пытались взять с Соболь подписку о невыезде, но она отказалась её давать

27 декабря, 14:48 Активисты снова вышли к Гостиному двору в поддержку Навального

26 декабря, 16:45 Соболь стала подозреваемой по делу о проникновении в жилище после пяти допросов подряд

25 декабря, 20:21 Соболь задержали на двое суток после допроса в СК по делу о проникновении в жилище

25 декабря, 15:11 СК подтвердил возбуждение дела после визита Соболь к дому героя расследования об отравлении Навального

25 декабря, 13:48 "Медицинские издания не читаем": Кремль – о публикации отчёта о лечении Навального в журнале Lancet


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:25 В Петербурге пресекли деятельность десятков нелегальных елочных базаров

14:59 Смольный выделит ресторанам и туркомпаниям 500 млн рублей поддержки

14:47 Шлосберг: Обнуление - самое позорное политическое слово года

14:30 Лидера пермской "Другой России Лимонова" оштрафовали за видео с нацистской атрибутикой

14:22 Навальный предложил свой способ спасения РФ от проявлений сепаратизма

13:59 СК прекратил дело по "дадинской" статье, возбуждённое в отношении участника хабаровских протестов

13:30 "Коммерсант": Главу "Газпрома" Алексея Миллера могут отправить в отставку

12:59 На всех участках трассы М-11 "Нева" запустили высокоскоростной интернет

12:57 Депо троллейбусного парка № 1 в Петербурге решили снести

12:40 "Путин не бьётся в истерике": Кремль – о возбуждении нового уголовного дела против Навального

12:39 "Люди долга, чести и совести": Лукашенко наградил своих силовиков

11:59 Для верующих в Архангельской области сделали "скидку", разрешив массовые купания

11:55 Комздрав поведал о графике работы поликлиник в период новогодних каникул

11:30 Милонов направил Деду Морозу депутатский запрос

11:17 Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru