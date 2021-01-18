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17:56

Не простояв и минуты, в автозак отправилась пикетировавшая в поддержку Навального мундеп Вавилина

фото ЗакС политика Не простояв и минуты, в автозак отправилась пикетировавшая в поддержку Навального мундеп Вавилина

Вышедшая к Гостиному двору в пикет в знак поддержки отправленного под арест политика Алексея Навального муниципальный депутат от "Справедливой России" Нэлли Вавилина была задержана дежурившими на месте правоохранителями, уведомил у себя в Twitter активист Павел Чупурнов.

С плакатом мундеп не успела простоять и минуты.

Ранее в автозак попала также местная активистка Анна, информировал Telegram-канал Sotavision.

На месте дежурят отряды ОМОН, полиции, Росгвардии, передает корреспондент ЗАКС.Ру с места событий.

Час назад Навального арестовали на 30 суток по делу о неисполнении решения суда. Процесс проходил в отделении полиции в Химках.

Накануне, напомним, Навального задержали в столичном аэропорту "Шереметьево", хотя изначально его рейс должен был приземлиться во "Внуково". Перед Новым годом его объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Не делал он этого, поскольку восстанавливался в Германии после отравления, в котором винит российскую власть. ФСИН заранее уведомляла о готовности задержать политика по прибытии в столицу. 

ЗАКС.Ру рассказывал, как оппозиционера встречали в России.

Фото: Павел Чупрунов / Twitter

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