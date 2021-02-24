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12:12

Amnesty International лишила Навального статуса "узник совести"

фото ЗакС политика Amnesty International лишила Навального статуса "узник совести"

Международная правозащитная организация Amnesty International, проанализировав публичные выступления высказывания осужденного политика Алексея Навального пятнадцатилетней давности, перестала считать его узником совести. По мнению руководства Amnesty, некоторые реплики в блоге россиянина тех лет спопособстовали разжиганию вражды и ненависти, и много лет спустя он не отказался от своих слов. 

"Наш юридический и политический департамент, изучив высказывания Навального середины 2000-х годов, пришел к выводу, что они достигают уровня hate speech", - рассказал "Медиазоне" представитель организации Александр Артемьев.

При этом организация продолжает настаивать на немедленном освобождении Навального и на том, что он преследуется российским государством без достаточных на то юридических оснований.

Напомним, что в 2000-е годы основатель Фонда борьбы с коррупцией в своих публично декларируемых взглядах имел больший уклон в националистическую сторону. В частности, во время войны с Грузией в 2008 году, которую Навальный поддерживал, он позволял себе неоднозначные высказывания в адрес грузинского населения. 

Суд в Москве 2 февраля заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу "Ив Роше". В колонии ему предстоит провести 2 года и 5 месяцев. Против лишения Навального свободы в десятках городов россияне выходили на несанкционированные акции протеста, где их массово задерживали.

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