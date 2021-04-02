Дело Резника из-за участии в форуме "Муниципальная Россия" поступило в петербургский суд

Мировой суд в Василеостровском районе Петербурга 2 апреля зарегистрировал дело в отношении депутата Законодательного собрания Максима Резника об административном правонарушении.

Согласно карточке дела на сайте суда, речь идет о ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации). Протокол по этой статье составили на Резника из-за его участия в форуме "Муниципальная Россия" в Москве. Дата заседания пока неизвестна.

Мероприятие, на котором планировалось обсудить вопросы о перспективах деятельности муниципальных властей, проходило в гостинице "Измайлово Дельта-Гамма" 13 марта. Организован съезд был "Объединенными демократами", координатор которых, Андрей Пивоваров, также является исполнительным директором "Открытой России". Спустя полчаса после начала форума в зал явились полицейские и задержали около 200 участников встречи. В автозаках тогда оказались, в том числе, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, глава столичного МО "Красносельский" Илья Яшин, председатель совета Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, а так же ряд муниципальных депутатов из Петербурга и других регионов.

Задержанные на форуме петербуржцы просили о переносе судебных заседаний в город на Неве. По состоянию на 2 апреля в мировые суды Петербурга поступило только семь дел. Уже известны даты заседаний по делам Андрея Пивоварова, правозащитницы Анастасии Бураковой, депутата МО "Васильевский" Алексея Касаткина, а также Олега Петрова и Евгения Пушкарева. Дело депутата МО "Гражданка" Ирины Майоровой 29 марта было передано из одного петербургского мирового судебного участка в другой.

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