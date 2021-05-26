Закон Петербурга о декларировании цифровых активов петербургскими чиновниками приняли окончательно

Законодательное собрание Петербурга в среду, 26 мая, приняло в третьем чтении инициативу городской прокуратуры, обязывающую государственных и муниципальных служащих, а также претендентов на их должности упоминать в декларациях о доходах цифровые финансовые активы и цифровую валюту.

Документ приводит законодательство Петербурга в соответствие с федеральным законом "О цифровых финансовых активах", который вступил в силу 1 января 2021 года.

Федеральная инициатива, в частности, дает определение криптовалюте, но запрещает ее использование для оплаты товаров и услуг. Государственные и муниципальные служащие должны будут сообщать о владении и сделках с цифровой валютой во время подачи деклараций.

Региональный проект закона был принят за основу 17 марта.

Сергей Еремеев