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Выборы - 2021

Муниципал

11:33

Муниципальные выборы в Петербурге разрешили сделать многодневными

фото ЗакС политика Муниципальные выборы в Петербурге разрешили сделать многодневными

Законодательное собрание Петербурга 2 июня приняло в первом чтении комплекс поправок в закон о выборах депутатов муниципальных советов. 

Изменения предложил комитет по законодательству ЗакСа. Ранее по его инициативе были приняты аналогичные поправки в закон о выборах депутатов ЗакСа. 

Кандидатов в мундепы, признанных иностранными агентами или аффилироваными с иноагентами лицами, теперь будут маркировать на бюллетенях, документации избирательных комиссий и агитматериалах. Кроме того, законопроект позволяет растянуть голосование на муниципальных выборах до трех дней и организовать его на придомовых участках. 

Также документ вводит в норму о том, что муниципальный совет по представлению ИКМО вносит изменение в схему избирательных округов, если по состоянию на 1 июля года, предшествующего выборам, отклонение от средней нормы представительства избирателей превысит 20%. Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что таким образом городское законодательство приводится в соответствие с федеральными. По его словам, муниципалитетов, где выборы должны пройти в 2021 году, эта норма не коснется. 

Положения об иноагентах раскритиковал депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Настоящими иностранными агентами он назвал высокопоставленных персон, семьи которых живут за границей, организациями-иноагентами — тех, кто принимает репрессивные законы. 

Беспартийный Максим Резник заявил, что в России завершается "процесс лукашизации". Он сказал, что схожесть с Беларусью наблюдается даже в мелочах, например, посадке самолёта для ареста оппозиционеров. Резник напомнил о задержании бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова

— Это явная попытка не допустить до выборов людей, которые выступают против нынешней карательной политики, — сказал депутат. 

Свое выступление Резник закончил лозунгом: "Свободу Алексею Навальному, свободу Андрею Пивоварову, свободу Дмитрию Гудкову! Долой диктатуру карателей!" 

Против инициативы также высказалась лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова. Она, помимо прочего, заметила, что документ приравнивает посты в интернете кандидата к агитации в печатной продукции, что, по мнению коммунистки, даёт дополнительные возможности для его снятия с выборов. 

"Против" законопроекта проголосовали пять депутатов, "за" — 37.

Напомним, в 2021 года муниципальных депутатов будут выбирать в МО "Автово". Также возможны довыборы в ещё нескольких муниципалитетах, в том числе МО "Ланское".

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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