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12:31

Владимиру Кара-Мурзе оставили в силе штраф за участие в форуме "Муниципальная Россия"

фото ЗакС политика Владимиру Кара-Мурзе оставили в силе штраф за участие в форуме "Муниципальная Россия"

Измайловский суд Москвы решил оставить в силе штраф в размере 15 тысяч рублей, который ранее получил общественный деятель Владимир Кара-Мурза ввиду своего участия в форуме "Муниципальная Россия", уведомил "МБХ медиа" адвокат Вадим Прохоров.

"Нам снова отказали в ходатайстве о вызове полицейских с невнятными рапортами, где Кара-Мурза назвал Владимиром Александровичем, [отказали в ходатайстве] вызова межрайонного прокурора, который, как нам представляется, представил сфальсифицированное административное дело, потому что там заменен как минимум один лист страницы - в материалах дела и у нас на руках абсолютно разные документы", - представил детали производства Прохоров.

Защита Кара-Мурзы намерена добиться справедливости, подавая заявления в вышестоящие суды, а также, в случае необходимости, в ЕСПЧ.

Политика признали виновным в осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП) за то, что он принимал участие в форуме "Объединенных демократов". 

Напомним, форум "Муниципальная Россия", организованный проектом "Объединенные демократы", должен был состояться 13 марта в Москве. Однако в тот день уже через полчаса после начала мероприятие сорвали силовики, задержав порядка 200 участников. Впоследствии в их отношении составили протоколы по статье 20.33 КоАП (Осуществление деятельности на территории России нежелательной организации). 

Под нежелательной подразумевалась "Открытая Россия". Спустя пару месяцев, 27 мая, объединение объявило о своей ликвидации ввиду угрозы уголовных преследований своих участников в связи с поправками в российское законодательство, поступившими в Госдуму. Экс-лидера "Открытки" Андрея Пивоварова задержали 31 мая в рамках уголовного дела по статье о "нежелательной" организации (284.1 УК РФ). Ему вменили репост сообщения "Объединенных демократов" и заключили в краснодарский СИЗО до 31 июля.

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