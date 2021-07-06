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"Просим заняться делом": Команда Пивоварова обратилась к Памфиловой

фото ЗакС политика "Просим заняться делом": Команда Пивоварова обратилась к Памфиловой

Предвыборный штаб оппозиционера Андрея Пивоварова, находящегося под стражей в краснодарском СИЗО, публично обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. С точки зрения сторонников политика, она способна помочь ему с выдвижением, которое находится под вопросом из-за нежелания сотрудников изолятора предоставлять копию паспорта Пивоварова.

"Она должна потребовать ФСИН выдать нам документы. Без них Андрея Пивоварова не смогут зарегистрировать как кандидата: это нарушает его избирательные права. <...> Элла Александровна сейчас в Сочи —  приглашаем её приехать в соседний Краснодар и заняться полезным делом", - говорится в сообщении, распространенном в социальных сетях.

Напомним, для того, чтобы сподвижники Пивоварова смогли получить копию его документов, администрация СИЗО требует направления официального запроса, для ответа на который у нее будет 30 дней. Таким временем предвыборный штаб не располагает, находя происходящее срывом кампании и "бюрократическими уловками".

Пивоваров арестован по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации, которой следователи считают "Открытую Россию". Поводом для его снятия с самолета в Пулково и этапирования в Краснодар послужил прошлогодний репост в Facebook.

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