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Новости 15:52

Москвича арестовали на 25 суток за пикет в поддержку "Международного мемориала"*

фото ЗакС политика Москвича арестовали на 25 суток за пикет в поддержку "Международного мемориала"*

Суд в Москве отправил на 25 суток в спецприемник Алексея Беленкина, который накануне пришел к зданию Верховного суда поддержать "Международный Мемориал"*, передает издание Sota. В день заседания по иску Генпрокуратуры, добивающейся ликвидации правозащитной организации, активист развернул плакат, на котором выразил протест против давления на нее, и был задержан. Вместе с ним задержали известного активиста Константина Котова, усмотрев на его странице в соцсети призыв к несанкционированному митингу: Котов приглашал всех неравнодушных на судебное заседание. Котова уже приговаривали в 2019 году к реальному сроку по "дадинской статье" 212.1. - за неоднократные задержания на несанкционированных акциях.

Накануне суд, рассматривавший иск силовиков, взял перерыв до 14 декабря. Генпрокуратура объясняет свое желание ликвидировать "Международный Мемориал"* тем, что правозащитники регулярно игнорируют положения закона об иноагентах и не маркируют должным образом свой контент.

*Минюст внес "Международный Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


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