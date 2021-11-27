Всех обвиняемых по делу о трагедии в кузбасской шахте отправили в СИЗО

Пятеро обвиняемых, фигурирующих в уголовном деле о гибели 51 человека в кузбасской шахте "Листвяжная", суд отправил под арест, сообщает "Интерфакс". Речь идет о директоре шахты Сергее Махракове, его заместителе Андрее Молоствове, сотрудниках регионального Ростехнадзора Сергее Винокурове и Вячеславе Семыкине, а также о начальнике участка "Листвяжной" Сергее Герасименке. Примечательно, что последний не признал своей вины. На судебном заседании, посвященном избрании меры пресечения Герасименку, представитель СК рассказал об одном из выявленных нарушений.

"С 10 июня 2021 по 25 ноября в выемочном участке лавы 823 подавалось недостаточное количество воздуха, метан достиг взрывоопасных показателей", - приводится агентством его реплика.

Всем перечисленным фигурантам дела инкриминируют ч.3 ст.217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Наиболее вероятной причиной катастрофы называют взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого десятки людей получили отравление угарным газом. В шахте продолжаются поисково-спасательные работы, прерывавшиеся из-за угрозы нового взрыва.

"Мы должны всех поднять. Но действовать надо взвешенно — права терять больше ни одного человека мы не имеем", - написал в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Накануне Цивилев сообщил, что уволил мэра Прокопьевска после появления видео, на котором похожий на уволенного чиновника мужчина участвует в торжественном застолье. Сам бывший мэр утверждает, что его на банкете не было и что видео фейковое.