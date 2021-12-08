Суд оставил в силе арест имущества Пивоварова

Суд в Краснодаре подтвердил законность ареста, наложенного на имущество петербургского оппозиционера Андрея Пивоварова, который находится под следствием по делу об осуществлении деятельности "нежелательной организации". Об этом сообщило сетевое издание Sota. Арест утвердили в качестве обеспечительной меры в счет возможного будущего штрафа, который с Пивоварова могут взыскать по приговору. Максимальная его сумма, предусмотренная Уголовным кодексом, составляет полмиллиона рублей.

Выступая на очередном заседании, Пивоваров заметил, что суд и следствие существенно ограничили его права этой обеспечительной мерой.

"У вас есть интернет, зайдите на авито, BMW X3 2011 г. Стоит порядка миллиона рублей. Двухкомнатная квартира не в центре Петербурга очевидно больше 5 млн рублей. То есть это более чем в 10 раз. Я в СИЗО уже более полугода. Если по этому абсурдному делу меня все же признают виновным и назначат штраф, то время, проведенное под арестом, его полностью погасит", - приводит кусок выступления Пивоварова Telegram-канал его группы поддержки.

Напомним, что Пивоварову как бывшему директору "Открытки"* инкриминируют десятки постов политического содержания в Facebook, которые он публиковал уже после признания "Открытой России"* нежелательной организацией. Для задержания и проведения следственных действий силовикам в конце мая понадобилось снимать политика с самолета в Пулково и этапировать в кубанскую столицу. Осенью стало известно о возможном изменении территориальной подсудности дела.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними