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Новости 13:54

На Дворцовой площади задержали пикетчиков, вышедших поддержать Навального

фото ЗакС политика На Дворцовой площади задержали пикетчиков, вышедших поддержать Навального

На Дворцовой площади в центре Петербурга два активиста попробовали провести акцию протеста и напомнить о судьбе находящегося в ИК-2 Владимирской области оппозиционера Алексея Навального. Они растянули плакат с красными буквами на белом фоне, на котором было написано "Свободу Навальному!", вскоре после чего были задержаны и увезены на полицейской машине. Инцидент осветил проект "ОВД-Инфо"*. Задержанными оказались Ева и Вадим Байрамовы.

Напомним, что Алексей Навальный, лишенный свободы сразу после своего возвращения из Германии в середине января, отбывает реальный срок по делу "Ив Роше". Amnesty International признала его узником совести. В течение года структуры Навального в России были признаны экстремистскими организациями и запрещены. Его сторонников в регионах продолжают регулярно привлекать к административной ответственности, некоторые попадают и под уголовное преследование.

*Минюст внёс проект в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов


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