Рассмотрение нового дела Навального отказались переносить из покровской колонии в Москву

В Покрове, в одном из зданий ИК-2 15 февраля проходит выездное судебное заседание по очередному делу в отношении оппозиционера Алексея Навального, вновь обвиняемого в мошенничестве. Ход заседания освещает сетевое издание Sota, сообщившее, что всех журналистов, подавших заявку и аккредитованных, пропустили на территорию колонии, где они следят за заседанием по видеотрансляции. Отмечается, что качество звука не позволяет расслышать речей участников процесса, тогда как перспектива перемещения в сам зал слушания привлекает немногих: там у журналистов отнимут технику.

После перерыва судья отклонила ходатайство защиты Навального о переносе рассмотрения дела в Лефортовский районный суд столицы. После отказа адвокаты ходатайствовали о возвращении дела прокурору, поскольку увидели в обвинении взаимоисключающие тезисы. Помимо места действия претензии у оппозиционера возникли также к одежде, в которой его обязали находиться на заседании.

"Я не понимаю, почему меня должны судить в робе? <...> Меня держат в робе, потому что нужно показать меня по телевизору", - заявил герой процесса.

Напомним, что свой нынешний срок (2 года и 8 месяцев) Навальный отбывает по скандальному делу "Ив Роше", возбужденному еще в 2012 году тоже в связи с мошенничеством. В 2010-х годах ЕСПЧ указал на существенные нарушения в деле и противозаконный характер преследования политика, Россия согласилась с замечаниями, выплатив Навальному компенсацию, что не помешало уже после отбытия условного срока в феврале прошлого года заменить его на реальный.

Новое преследование связано с пожертвованиями сторонников Навального, из которых несколько сотен миллионов рублей он, по версии следствия, присвоил, потратив на личные цели. Дело объединили в единое производство с еще одним - об оскорблении судьи прошлой зимой. Характерно, что в новом деле нет потерпевших, с адвокатов взяли подписку о неразглашении, а сам процесс осуществляется непосредственно в колонии, куда как на режимный объект невозможно попасть посторонним. Накануне жена Навального Юлия публично потребовала пропустить ее в помещение, где будет проходить заседание, и ее требование удовлетворили.