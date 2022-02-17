Коммуниста Бондаренко снова оштрафовали на 300 тысяч рублей за протесты после думских выборов

Суд в Саратовской области оштрафовал депутата областной думы Николая Бoндаренкo на 300 тысяч рублей, передает сетевое издание Sota. Поводом для взыскания стало его активное участие в протестах после трехдневного голосования на выборах в Госдуму и региональных выборах в минувшем сентябре: коммунист, по версии полиции, призывал к выходу на несанкционированную акцию.

Нарушение стало для политика повторным: теоретически его могли арестовать на месяц и впоследствии на основании этого даже лишить мандата. Дело, по словам Бoндаренкo, "яйца выеденного не стоит", а решение судьи он воспринял как "попытку плясать под дудку "Единой России".

Отметим, что в ходе осеннего голосования Бондаренкo попал на видеозапись, где он кричит на сотрудницу избиркома и грозит ей уголовным наказанием. За это на него тоже возбуждали административное дело — по статье о мелком хулиганстве.