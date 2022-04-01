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Новости 10:43

В Северодвинске возбудили дело о массовых беспорядках из-за "пронавальнинского" митинга 2021 года

фото ЗакС политика В Северодвинске возбудили дело о массовых беспорядках из-за "пронавальнинского" митинга 2021 года

Региональное управление Следственного комитета в Северодвинске известило о возбуждении уголовного дела по статье о массовых беспорядках из-за митинга в поддержку Алексея Навального, который прошёл 23 января 2021 года.

Фигурантом разбирательства является 20-летний местный житель. Якобы он разместил в интернете комментарии, "содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, уничтожением имущества, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти". 

Молодого человека задержали. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 212 УК РФ, по которой предусматривается до 2 лет тюрьмы.

SOTA напоминает, что на протяжении всей последней неделе в Архангельске работают следователи из Москвы, которые инициируют обыски и допросы гражданских активистов и журналистов. Оперативные мероприятия могут быть связаны с "экстремистским" делом Навального. Двух девушек - Елизавету Бычкову и Ольгу Школину - уже перевели в статус подозреваемых.


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