В Архангельске полиция со второго раза составила протокол на пикетчика, вышедшего в феврале поддержать Навального

В Архангельске сотрудники одного из отделов полиции смогли только со второй попытки составить корректный протокол в отношении местного активиста Андрея Кичева, вышедшего ещё в феврале поддержать пикетом политика Алексея Навального и его соратников, пишет SOTA.

13 февраля Кичев встал в одиночный пикет, держа в руках плакат "Борцы с коррупцией — не террористы". Спустя полчаса его задержали, после чего в течение часа составляли протокол.

6 марта суд отказался рассматривать предоставленный правоохранителями документ ввиду многочисленных ошибок. После этого процесс затянулся и Кичева вызвали в полицию лишь в понедельник, 4 апреля.

Изначально на активиста составили протокол по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП о повторном нарушение санитарных правил.

При этом на Кичева уже был составлен протокол по идентичной статье после пикета в поддержку "навальниста" Андрея Боровикова, получившего реальный срок заключения из-за клипа Rammstein.