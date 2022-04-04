ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:56

В Архангельске полиция со второго раза составила протокол на пикетчика, вышедшего в феврале поддержать Навального

фото ЗакС политика В Архангельске полиция со второго раза составила протокол на пикетчика, вышедшего в феврале поддержать Навального

В Архангельске сотрудники одного из отделов полиции смогли только со второй попытки составить корректный протокол в отношении местного активиста Андрея Кичева, вышедшего ещё в феврале поддержать пикетом политика Алексея Навального и его соратников, пишет SOTA.

13 февраля Кичев встал в одиночный пикет, держа в руках плакат "Борцы с коррупцией — не террористы". Спустя полчаса его задержали, после чего в течение часа составляли протокол.

6 марта суд отказался рассматривать предоставленный правоохранителями документ ввиду многочисленных ошибок. После этого процесс затянулся и Кичева вызвали в полицию лишь в понедельник, 4 апреля.

Изначально на активиста составили протокол по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП о повторном нарушение санитарных правил.

При этом на Кичева уже был составлен протокол по идентичной статье после пикета в поддержку "навальниста" Андрея Боровикова, получившего реальный срок заключения из-за клипа Rammstein. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама