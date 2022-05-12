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Новости 11:30

Активисты, настаивающие на создании парка у "Охтинской", снова обратились к Линченко

фото ЗакС политика Активисты, настаивающие на создании парка у "Охтинской", снова обратились к Линченко

Петербургские градозащитники и активисты не удовлетворились позицией вице-губернатора Николая Линченко относительно территории возле гостиницы "Охтинская", где они желают видеть благоустроенный парк. Жители в своем новом письме к чиновнику указывают, что доводы о невозможности разбить зеленую зону и включить ее в список ЗНОП выглядят надуманными. По их мнению, Линченко ссылается на документ (ППТ №367 от 2009 года), касающийся давно утратившего актуальность проекта, от которого, уверены авторы обращения, отказалось Управление делами президента.

"Каким образом "многофункциональный театрально-концертный зал и музей современного искусства", запроектированный 13 лет назад для заказчика ОДЦ "Охта", который давно трансформировался в ОДЦ "Лахта" и переместился в Приморский район, мешает созданию насущно необходимого зеленого общедоступного экологического пространства? Не поясните ли, кто выступит сейчас инвестором в этот концертный зал и музей?", - говорится в письме.

Активисты напоминают о целом ряде жилых комплексов в историческом районе Большой Охты, которые за последние годы были согласованы с чиновниками и которые, с учетом дефицита парков и скверов, всякий раз ухудшали показатель обеспеченности граждан зелеными насаждениями.

"И убедительно просим Вас не ссылаться в ответе на Ржевский лесопарк, благодаря которому Красногвардейский район стал удовлетворять нормам по обеспеченности ЗН. Он находится на расстоянии 5 км от Большой Охты", - добавляют авторы письма.

Напомним, что поле возле гостиницы "Охтинская" ранее хотели застроить судейским кварталом. Вице-спикер ЗакСа Марина Шишкина на прошлой неделе узнала, что от этого плана отказались.


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