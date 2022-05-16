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Новости 13:22

Петербургский суд обязал The Moscow Post удалить статью о бизнесмене Дерипаске

фото ЗакС политика Петербургский суд обязал The Moscow Post удалить статью о бизнесмене Дерипаске

Арбитражный суд Петербурга постановил, что издание The Moscow Post обязано удалить статью про российского бизнесмена Олега Дерипаску, делится "Интерфакс".

Материал содержал информацию "о дешёвых государственных кредитах бизнесмену и нанесении экологии Байкала вреда".

Как итог, стороны судебного процесса заключили мировое соглашение: The Moscow Post признало недостоверность сведений в статье от 24 мая 2021 года и принесло Дерипаске извинения.

СМИ также предстоит опубликовать опровержение. Ввиду того что стороны пришли к мирному урегулированию конфликта, издание не должно будет выплачивать предпринимателю неустойку.

Иск о защите чести и достоинства к The Moscow Post Дерипаска подал в ноябре прошлого года. Он требовал удалить статью, написать опровержение и выплачивать ему в сутки по 50 тысяч рублей неустойки в случае, если решение суда СМИ не исполнит.


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