На москвича составили "митинговый" протокол за принесённый на суд плакат "Яшин - мужик, уважаю"

В Москве у стен Тушинского суда во время заседания по рассмотрению административных дел о дискредитации армии в отношении политика Ильи Яшина задержали местного жителя Николая Сухарева, сообщала SOTA. Сейчас, пишет "ОВД-Инфо"*, молодого человека отпустили.

За краткий демарш, который Сухарев успел устроить в стенах суда — он принёс с собой плакат формата А4 с надписью "Яшин — мужик, уважаю", — молодой человек получил на руки протокол по статье о нарушении правил проведения акции (ст. 20.2 КоАП).

После задержания Сухарева на протяжении не менее трёх часов держали в ОВД "Северное Тушино".

"Разумеется, это [пикет Сухарева в стенах суда] вызвало суету среди судебных приставов, но поначалу вроде бы обошлось. Мы вполне мирно поговорили с их старшим, и дело ограничилось устным предупреждением. Однако на улице, когда суд закончился и большинство людей разъехались, Сухарева всё-таки задержали", — написал у себя в Telegram-канале Яшин.

Ранее оппозиционера оштрафовали на 90 тысяч рублей за то, что он, по мнению суда, якобы дискредитировал российскую армию своими постами в соцсетях.

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