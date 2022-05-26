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Новости 16:41

На петербуржца с плакатом против диктатуры напал прохожий

фото ЗакС политика На петербуржца с плакатом против диктатуры напал прохожий

Петербургский активист устроил 26 мая одиночный пикет на четной стороне Невского проспекта. На его плакате, усеянном множеством надписей, говорилось о важности свободы слова и сменяемости власти, а также о неприемлемости политических репрессий.

Сорвал акцию демонстранта прохожий в спортивной одежде, который, как пишет сетевое издание Sota, выхватил и повредил плакат. В ходе перепалки ее участники пригрозили друг другу вызовом полицейских, в результате чего нападавший скрылся.

Отметим, что накануне на Невском проспекте задержали еще одного пикетчика, который позволил себе публично раскритиковать действующего президента.

фото: SOTA / Telegram


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