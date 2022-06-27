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Новости 17:44

Арестованного доцента МГУ Лобанова оштрафовали за пацифистский баннер на балконе

фото ЗакС политика Арестованного доцента МГУ Лобанова оштрафовали за пацифистский баннер на балконе

Суд в Москве назначил штраф в размере 45 тысяч рублей московскому политику и доценту МГУ Михаилу Лобанову по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП). Дело на него завели из-за баннера с пацифистским слоганом, который он вывесил на балконе собственного дома. Как пишет сетевое издание Sota, для того, чтобы снять транспарант, полицейские часами пытались проникнуть к нему домой, прибегая к хитростям.

Примечательно, что в настоящее время Лобанов отбывает 15-суточный административный арест, назначенный из-за "возбуждения ненависти" (ст. 20.3.1 КоАП), которое полицейские усмотрели в его постах в социальных сетях. Протокол о дискредитации армии на него ранее уже оформляли. Ученый объясняет интерес силовиков к себе политическими мотивами и своей активностью в преддверии муниципальных выборов.


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