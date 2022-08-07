Во Всеволожске пацифисты установили тридцать пять крестов

На берегу карьера во Всеволожске активисты провели пацифистскую акцию, установив тридцать пять деревянных крестов. Композицию запечатлело сетевое издание Sota. На каждом из крестов имеется QR-код.

Отмечается, что число 35 стало своеобразным кодом среди тех, кто не поддерживает военную спецоперацию на Украине. Оно отсылает к наиболее распространенному пацифистскому слогану.

Отметим, что в последний раз Минобороны официально озвучивало боевые потери на Украине 25 марта: тогда ведомство насчитало 1351 человек погибшими.