Суд в Ростове-на-Дону не стал отменять условный срок Анастасии Шевченко

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону не стал отменять условный срок экс-координатору "Открытой России"* Анастасии Шевченко, сообщил 19 сентября ее адвокат Сергей Бадамшин. По словам защитника, решение суда связано со сделанным представлением ФСИН по рассматриваемому вопросу.

"Тов. начальник филиала [ФСИН] поторопился, так как им самим не установлено местонахождение Шевченко, а в соответствии со ст. 397, 399 УПК РФ вопрос об отмене условного осуждения решается судом с обязательным участием осуждённого", — написал в своем Telegram-канале Бадамшин.

В августе 2021 года суд приговорил Шевченко к трем годам условно по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ). В нынешнем сентябре МВД объявило активистку в розыск.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.