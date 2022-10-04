Суд в Петербурге признал законным отказ белоруске Пинчук в убежище

В Городском суде Петербурга 3 октября рассмотрели обращение гражданки Белоруссии Яны Пинчук, которая на родине обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. Девушка пыталась оспорить отказ в предоставлении политического убежища на территории России. Суд оставил жалобу без удовлетворения.

На заседании защитник Пинчук указывал на позицию ООН, согласно которой правоохранительные органы Республики Беларусь вызывают "определенные сомнения", а также не могут гарантировать соблюдение прав его доверителя.

В марте Генпрокуратура России согласилась выдать Пинчук. Обвиняемая неоднократно пыталась обжаловать решение ведомства, но проиграла в судах. С начала сентября подозреваемая находится в Витебске.

В Белоруссии Пинчук обвиняется в клевете (ст. 188 УК РБ), незаконных действиях с персональными данными другого лица (ч. 3 ст. 203-1 УК РБ), разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ), создании и руководстве экстремистским формированием (ч. 1 и 2 ст. 361-1 УК РБ), а также в призывах к действиям против национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК РБ). Белорусские следователи считают, что Пинчук может быть причастна к администрированию оппозиционных Telegram-каналов. Максимальное совокупное наказание может достигать 19 лет заключения. Пинчук уверена, что на родине ей грозят пытки. Петербургский суд с опасениями не согласился.

Константин Леньков