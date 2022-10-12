Любовь Соболь* оштрафовали на 10 тысяч рублей по "иноагентской" статье

Симоновский суд Москвы назначил политику и юристу Любови Соболь* штраф в размере 10 тысяч рублей за несоблюдение закона об иностранных агентах, о чем сообщает издание SotaVision. Нарушение состояло в отсутствии маркировки иноагента в контенте, ранее опубликованном оппозиционеркой (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП).

В ходе судебного заседания представитель Роскомнадзора допустила, что в дальнейшем каждая отдельная публикация Соболь* может "стоить" ей по 10 тысяч рублей, если не будет правильно оформлена.

Фигурант дела на слушании не присутствовала: из-за уголовного преследования Соболь* покинула Россию год назад.

*Любовь Соболь внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов