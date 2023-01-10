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Петербурженка добилась компенсации за сломанные год назад на гололеде лодыжки

фото ЗакС политика Петербурженка добилась компенсации за сломанные год назад на гололеде лодыжки

Куйбышевский районный суд вынес решение по иску петербурженки к ООО "Жилкомсервис № 2 Центрального района" о выплате компенсации за полученные при падении на льду травмы, сообщил 10 января объединенная пресс-служба судов. Сам инцидент произошел годом ранее.

Истец показала, что вечером 12 января прошлого года поскользнулась и упала на обледенелой снежной горке в арке дома № 36-38 по улице Марата. Скорая помощь доставила пострадавшую в Мариинскую больницу, где врачи зафиксировали у нее сложный перелом обеих лодыжек со смещением отломков, а также подвывих стопы. После проведенной операции петербурженка почти две недели провела в стационаре, после чего продолжила лечение на дому.

Виновным в происшествии пострадавшая сочла Жилкомсервис № 2 Центрального района. Она потребовала от организации компенсировать моральный вред в размере 100 000 рублей и возместить свыше 14 тысяч рублей, потраченных на нахождение в платной больничной палате и на покупку лекарств.

Представитель ответчика в суде заявил, что уборка льда на участке была выполнена в полном объеме. Также он ссылался на то, что точное место падения не доказано, а ответственным за состояние тротуара перед домом числится СПб ГУДП "Центр" и администрация Центрального района. Истец заявила, что упала именно под аркой, а из-за сильной боли она не могла пошевелиться.

Суд встал на сторону петербурженки и назначил ей компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей. Также Жилкомсервис должен выплатить ей 3,3 тысячи рублей за полученный ущерб и 50 тысяч рублей за судебные расходы.


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