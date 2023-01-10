Петербурженка добилась компенсации за сломанные год назад на гололеде лодыжки

Куйбышевский районный суд вынес решение по иску петербурженки к ООО "Жилкомсервис № 2 Центрального района" о выплате компенсации за полученные при падении на льду травмы, сообщил 10 января объединенная пресс-служба судов. Сам инцидент произошел годом ранее.

Истец показала, что вечером 12 января прошлого года поскользнулась и упала на обледенелой снежной горке в арке дома № 36-38 по улице Марата. Скорая помощь доставила пострадавшую в Мариинскую больницу, где врачи зафиксировали у нее сложный перелом обеих лодыжек со смещением отломков, а также подвывих стопы. После проведенной операции петербурженка почти две недели провела в стационаре, после чего продолжила лечение на дому.

Виновным в происшествии пострадавшая сочла Жилкомсервис № 2 Центрального района. Она потребовала от организации компенсировать моральный вред в размере 100 000 рублей и возместить свыше 14 тысяч рублей, потраченных на нахождение в платной больничной палате и на покупку лекарств.

Представитель ответчика в суде заявил, что уборка льда на участке была выполнена в полном объеме. Также он ссылался на то, что точное место падения не доказано, а ответственным за состояние тротуара перед домом числится СПб ГУДП "Центр" и администрация Центрального района. Истец заявила, что упала именно под аркой, а из-за сильной боли она не могла пошевелиться.

Суд встал на сторону петербурженки и назначил ей компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей. Также Жилкомсервис должен выплатить ей 3,3 тысячи рублей за полученный ущерб и 50 тысяч рублей за судебные расходы.