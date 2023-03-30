Кабмин хочет установить пятилетний запрет уволенным по утрате доверия на работу в госслужбе

Правительство внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект о пятилетнем запрете на работу в госслужбе лицам, уволенным по утрате доверия в связи с несоблюдением антикоррупционных стандартов. Документ выложен 30 марта в электронной базе нижней палаты парламента.

Предполагается, что уволенные за несоблюдение антикоррупционных требований граждане не смогут работать на государственной и муниципальной службе, назначаться на соответствующие должности, возглавлять государственные или муниципальные учреждения, а также замещать должности в Центробанке, госкорпорациях и ряде иных организаций.

"Рассматриваемое ограничение права носит временный характер, а именно пять лет со дня увольнения (освобождения от должности) по соответствующему основанию", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Неделей ранее для глав комитетов правительства Ленобласти провели экскурсию по СИЗО на Арсенальной набережной. Глава региона Александр Дрозденко замыслил подобную меру в качестве воспитательной, самой поездке предшествовал ряд арестов чиновников из области, в том числе и в связи с делами о коррупции.