До конца года в Ленобласти законсервируют пять старинных храмов

В пяти религиозных сооружениях в Ленинградской области, признанных объектами культурного наследия, в течение нынешнего года проведут протиаварийные работы. Старинные храмы вошли в федеральную программу "Консервация", о чем сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь идет о трех храмах в Волховском районе (церковь Василия Кесарийского 1686 года в деревне Чернавино, Настоятельский корпус XIX века Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге и церковь Тихвинской иконы Божией Матери в деревне Колчаново). Кроме того, консервации подвергнутся церковь Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Хотнежа и Троицкая церковь усадьбы "Пятая гора" (обе - Волосовский район).

Профильный вице-губернатор Владимир Цой убежден, что к перечисленным зданиям следует относиться как настоящему достоянию области.

"В будущем они могут стать точками притяжения жителей и гостей региона. Сегодня их необходимо уберечь от дальнейшего разрушения", - считает чиновник.

За весь прошлый год по программе Минкульта в регионе удалось законсервировать три храма.

фото: lenobl.ru