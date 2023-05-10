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Новости 14:25

Для автора записки на могиле родителей Путина запросили 3 года условно

фото ЗакС политика Для автора записки на могиле родителей Путина запросили 3 года условно

На заседании Приморского районного суда Петербурга 10 мая гособвинитель запросил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно для пенсионерки Ирины Цыбаневой, которую судят по статье об осквернении мест захоронения по политическим мотивам (ч. 2 ст. 244 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. В октябре 2022 года обвиняемая оставила записку с критикой президента Владимира Путина у могилы его родителей на Серафимовском кладбище. Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы. 

Представитель прокуратуры в суде заявил, что Цыбанева, якобы осознавая преступность своих деяний, выступила против органов государственной власти. Эксперты, которые изучали записку, пришли к выводу, что в ней содержится негативная оценка президента. 

Ранее Цыбанева заявила, что признает авторство записки, но не согласна с тем, что ее поступок был вызван политическими мотивами. Прокурор просил суд отнестись к этому критически.

Цыбанева во время судебного следствия рассказывала, что решила посетить могилу родителей президента после просмотра тревожных новостей, а идея оставить записку с высказываниями о Путине появилась спонтанно. Обвиняемая объясняла это "криком души". 

Константин Леньков


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