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Суд обязал чиновников отреставрировать скульптуры Крестьянина и Рабочего на фасаде Кузнечного рынка

фото ЗакС политика Суд обязал чиновников отреставрировать скульптуры Крестьянина и Рабочего на фасаде Кузнечного рынка

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск комитета по охране памятников (КГИОП) и обязал ГБУ "Центр контроля качества товаров, работ и услуг" привести в порядок скульптуры Крестьянина и Рабочего, установленные на парадном фасаде Кузнечного рынка. О решении инстанции информирует отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Сотрудники КГИОП осмотрели статуи в апреле текущего года в рамках судебного разбирательства: специалисты обнаружили на них трещины и видимые загрязнения. Кроме того, страдает и внешняя отделка фасада, также пребывающая в неудовлетворительном виде.

Как итог, Центру контроля качества отвели 4 года на реставрационные работы с момента вступления решения суда в силу. Если этого сделано не будет, то бюджетной организации предстоит выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, и по 15 тысяч рублей ежемесячно в случае последующего неисполнения решения суда.


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