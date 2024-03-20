В России заблокировали сайт издания Sota*

Сайт интернет-издания Sota* перестал быть доступен в России. Комментируя эту новость, редакция заявила, что не получала никаких предупреждений. При этом она обнаружила в открытом доступе, что решение было принято неназванным органом власти еще 5 марта. Прекращать работу журналисты не намерены.

Медиахолдинг РБК со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщает, что Sota* заблокировали из-за тиражирования фейков о военной спецоперации на Украине.

Накануне о блокировке сообщило издание SotaVision*, которое ранее вместе с Sota* составляло одно целое. Редакциия SotaVision* нашла себя в реестре запрещенной информации РКН.

Отметим, что наиболее масштабные блокировки и закрытия российских СМИ в связи с характером их освещения военной спецоперации имели место в феврале-марте 2022 года.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

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