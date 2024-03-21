В Петербурге ГАТИ следующей зимой будет работать по индикаторам риска

Правительство Петербурга утвердило "зимние" индикаторы риска появления нарушений, которые предложила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ), об этом 21 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

По мнению авторов, такие индикаторы должны помогать ГАТИ обращать внимание на потенциально возможные нарушения по опредленным параметрам.

Например, на территории два дня подряд выпало много снега и его не убрали – это станет сигналом для ГАТИ о наличии возможного нарушения на объекте производства земляных работ. Вторым сигналом может стать вытекание воды и ее последующее замерзание.

Срабатывание этих "зимних" индикаторов будет сигнализировать о потенциальной опасности для жизни и здоровья петербуржцев. Это может стать поводом для обращения, например, в прокуратуру.

По мнению городского правительства, подход позволит активнее применять меры там, где риски отсутствуют.

Фото: ЗАКС.Ру