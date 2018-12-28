Скандальный дольщик

Лидер движения “Бездомный дольщик” Александр Головко недавно написал заявление в полицию на оппозиционную активистку Шахназ Шитик, из-за чего женщину двое суток продержали в отделении. Головко обвинил оппозиционерку в последовательных провокациях в свой адрес. ЗАКС.Ру стал разбираться в этой истории и узнал о том, что противники пенсионной реформы якобы собирали лидеру “Бездомного дольщика” деньги на охрану своего митинга. Охрану, правда, как они утверждают, на мероприятии не заметили.

Эхо сентября

Оппозиционная активистка Шахназ Шитик вышла из 78 отделения полиции Петербурга в пятом часу вечера 27 декабря, после почти двух суток взаперти. Полиция задержала ее в офисе партии “Яблока”. К автозаку Шитик вели полураздетой и закованной в наручники. В отделении, по словам задержанной, полицейские применили силу, а один из правоохранителей залез к ней в штаны, чтобы забрать телефон, который Шитик отказывалась отдавать без понятых. Оппозиционерку даже ненадолго увозили из 78 ОП в Александровскую больницу, где ей сделали обезболивающий укол и наложили на руку лангет.

Заявление на активистку написал лидер движения “Бездомный дольщик” Александр Головко. Он прославился 16 сентября 2018 года, когда на организованный им в Свердловском саду митинг по предварительной договоренности пришли участники акции против повышения пенсионного возраста, которую полиция не давала провести на площади Ленина. Головко запомнился эмоциональной манерой общения со сцены. Он ругался матом, прерывал выступавших, включал время от времени композиции death metal-группы Children of Bodom и всячески подчеркивал свою организаторскую значимость. Из-за этого серьезное мероприятие становилось похожим на шоу, и многие его участники ушли. Однако обошлось без массовых задержаний - в автозак попала только Шахназ Шитик. Полицейские узнали в ней участницу другой протестной акции, которую давно искали.

Воспоминания о том митинге стали поводом для конфликта в штабе “Яблока”. “Бездомные дольщики” проводили там 25 декабря круглый стол, на котором планировали потребовать отставки вице-губернатора Петербурга Игоря Албина и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Судя по фотоотчетам, опубликованным в соцсетях, в мероприятии участвовали 10 человек, двое из них пели песни под гитары. Одиннадцатой хотела стать Шитик.

Она рассказала ЗАКС.Ру, что узнала о встрече случайно из сообщения “ВКонтакте” - “Бездомный дольщик” приглашал всех жертв долевого строительства. Шитик, по ее словам, никак не ассоциировала эту встречу с личностью Головко, выступавшего на сентябрьском митинге.

- Я пришла, потому что сама обманутый дольщик ЖК “Шотландия”, - объяснила она.

К моменту прихода активистки, в офисе было два участника движения. Шитик вспоминает, что поначалу все было спокойно, а потом, около трех часов дня, одной из дольщиц позвонил Головко и попросил назвать фамилии присутствующих. Позже он перезвонил снова, попросил включить громкую связь и потребовал, чтобы Шитик покинула офис.

-Он сказал, что вспомнил меня и что я провокатор, который сорвал его митинг 16 сентября, что я привела на эту акцию лесбиянок и педерастов, - рассказала активистка.

По версии лидера “Бездомного дольщика”, Шитик первой начала скандалить и мешать проведению мероприятия, в том числе якобы заочно оскорбляя самого Головко. Главный “бездомный дольщик”, узнав о случившемся, оскорбился и позвонил в офис “Яблока”. Трубку взяла партийный секретарь Елена Ларичева.

- Позвонил Головко и попросил вызвать полицию, потому что Шитик срывает конференцию. Я ответила, что делать этого не буду и что я просто секретарь, пусть они сами разбираются, - рассказала Ларичева ЗАКС.Ру.

Парадно-выгребной бюстгальтер

Головко так и сделал. В пятом часу вечера он приехал в офис “Яблока” с полицейскими.

-Придите к Навальному или хотя бы Жириновскому рассказать, как вы его ненавидите. Минимум вас побьют, максимум - отдадут в полицию, - объяснил он логику своих действий.

Чтобы полиция забрала Шитик в отдел, лидер “Бездомного дольщика” написал на нее заявление по статье о мелком хулиганстве. Он уверяет, что пошел на эту меру только потому, что Шитик отказывалась уходить добровольно.

- Я продолжала делать дела в другом кабинете. Через некоторое время услышала крики, зашла в зал и увидела, как два здоровых мужчины в форме схватили Шахназ и как грушу ее трясут. Я сказала: “так нельзя”. Они ее отпустили. Она позвонила [депутату Заксобрания от партии “Яблоко” Борису] Вишневскому и передала мне трубку. Вишневский сказал, что Шитик ничьих прав не нарушает и полиция не имеет права ее задерживать, - вспоминает секретарь Ларичева.

Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру добавил, что попросил дать трубку полиции, но правоохранители общаться с ним отказались.

Тогда Ларичева передала полиции просьбу депутата покинуть офис.

- Они сразу подпрыгнули со злостью, вцепились в Шитик и потащили ее прямо по грязному полу. Ее очень грубо тащили, зрелище было ужасное, - продолжила секретарь.

Шитик рассказала, что сама села на пол, чтобы с ней было тяжелее справиться. Она хваталась руками и ногами за порог, когда полицейские силой пытались оттащить ее, с женщины слетела кофта. Эти слова подтверждает Ларичева. Головко увидел сцену задержания иначе. Он уверяет, что Шитик, бросившись на пол, начала раздеваться сама. Дольщик даже обратил внимание на качество белья активистки и связал это с заранее заготовленной провокацией.

-Насколько я разбираюсь в женских бюстгальтерах, она была в парадно-выгребном, то есть в красивом. На ней была не вещь телесного цвета или застиранная какая-то. То есть она специально дома приготовилась, оделась подлежащим образом. Мы еще изумились, как она одежду скинула так быстро, - поделился Головко.

После того, как закованную в наручники активистку увезли в 78 отделение полиции, лидер “Бездомного дольщика” нашел в офисе “Яблока” паспорт задержанной. Шитик уверяет, что Головко для этого пришлось лезть в ее сумку, поскольку документ лежал там. Организатор круглого стола повез паспорт в полицию, но предварительно сфотографировал главную страницу документа и выложил в открытом доступе в соцсетях.

-Я сам лично повез в 78 отделение ее паспорт, чтоб ее выпустили из-под стражи. Ну по-русски, чтоб дурочка провела ночь с семьей и детьми, не в камере. Но когда мы подъехали к отделу полиции, мы с изумлением увидели, что там находится ее группа поддержки – три мужика, включая ее мужа, которые, оказывается, все это запланировали. Три придурка в предновогодний период, три урода, – прямо так и процитируйте – сидели и ждали, когда же на нее нападут, ударят, изобьют, - рассказал Головко.

Развивая эту конспирологическую теорию, он допустил, что в заговоре против “Бездомного дольщика” могли быть замешаны известные политики.

- Мы проводили мероприятие за отставку Игоря Албина, в поддержку которого высказывался Борис Лазаревич Вишневский. Указанное лицо (Шитик - прим. ЗАКС.Ру) специально пришло поскандалить, чтобы сорвать мероприятия сейчас, и она же пыталась сорвать наш митинг 16 сентября 2018 года. В тот раз из отделения полиции и из больницы ее выручал Вишневский. Не далее как позавчера, в понедельник, она была задержана в здании суда, и ее опять выручал Вишневский, и вчера ее опять поехал выручать из отдела полиции Вишневский. До тех пор, пока мы не выясним, какое отношение Вишневский имеет к этой странной мадам, мы приостанавливаем сотрудничество с петербургским отделением партии “Яблоко”, - негодовал лидер “Бездомного дольщика”.

Невидимая охрана и другие расходы

В разговоре с ЗАКС.Ру Головко неоднократно подчеркивал, как грамотно и качественно организовал тот самый митинг в Свердловском саду. Об этом он говорил в микрофон и на самой акции 16 сентября. Например, утверждал, что сам арендовал аппаратуру. Сразу несколько членов оргкомитета митинга против “пенсионной реформы” сказали, что за аппарат платили они, и это было одним из условий сотрудничества с “Бездомным дольщиком”.

По словам созаявителя митинга Владимира Хорошилова, представлявшего левую коалицию “Петербург против повышения пенсионного возраста”, другим условием стала выплата Головко 15 тысяч рублей “на охрану акции”.

- Головко за тот митинг вообще ничего не платил. А 15 тысяч мы дали ему на охрану, якобы у него какая-то охрана есть, - вспомнил Хорошилов.

Об этом говорил и другой член оргкомитета, лидер движения “Открытая Россия” Андрей Пивоваров:

- Он просил денег, якобы на организацию и на охрану. Деньги были не такие большие. Для нас важно было провести мероприятие, и мы согласились оплатить, - рассказал он.

Никто из собеседников ЗАКС.Ру, участвовавших в той акции, не вспомнил о присутствии секьюрити. С тем, что охраны не было, согласился и Андрей Пивоваров.

- Мне кажется, это просто жулик, - добавил он.

По словам Владимира Хорошилова, когда на собраниях оргкомитета только начали обсуждать возможность сотрудничества с “Бездомным дольщиком”, против этой идеи выступили дальнобойщики из “Объединения перевозчиков России”. Активист ОПР Сергей Овчинников рассказал ЗАКС.Ру, что встречался с Головко больше года назад, но после первого же разговора не захотел поддерживал связь.

- ОПР тогда искало в городе протестные группы, с которыми можно поддерживать связь. Но мы сразу поняли, что за красивыми словами нет ничего вообще. Только показная деятельность: бьет себя в грудь, что он такой молодец и сцену организовал, и аппаратуру достал. Я так понял, что он делает все это на деньги своих несчастных дольщиков. Он, как я понял, отчитывается перед ними, изображает активную работоспособность, хотя на самом деле это мыльный пузырь, - предположил Овчинников.

О том, что Головко якобы брал деньги с дольщиков ЖК “Ленинградская перспектива” не раз писали СМИ. Сам он эти публикации называл провокациями. Но о регулярных взносах в кассу “Бездомного дольщика” ЗАКС.Ру рассказала и покупательница квартиры в ЖК “Ленинградская перспектива” Людмила Орлова, в 2017 году сотрудничавшая с проектом Головко.

По ее словам, ежемесячный взнос с дольщика составлял 500 рублей, отдельно приходилось скидываться на юристов и регулярные митинги. Участие в акциях расценивалось от 150 до 2000 рублей, рассказала дольщица.

В распоряжении редакции есть скриншоты переписки Орловой с пользователем под ником Marina Golovko. Дольщица уверяет, что это супруга Александра. В переписке собеседница просит Орлову напоминать другим дольщикам о взносах и призывать скидывать деньги новых людей, добавляющихся в группу, которую ведут супруги Головко.

О жалобах на сборы Головко от дольщиков за митинг 16 сентября ничего не известно. Если бы участие было платным, то двойная прибыль с акции должна была быть неплохой. В любом случае, финансовые скандалы добавляют новый негативный оттенок в портрет лидера “Бездомного дольщика”, который не смог договориться с другой дольщицей без заявления в полицию.

Сергей Еремеев

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