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21:48

Смольный не согласовал Марш Немцова

Комитет по вопросам законности Петербурга отказал в проведении Марша памяти политика Бориса Немцова по предложенным организаторами маршрутам. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, в городской администрации предложили в качестве площадки для меропрития Полюстровский парк.

"Издевательский ответ. Будем судиться. Бегловщина в действии - устанавливают полицейское государство в отдельно взятом городе. В Москве, напомню, Марш согласовали без проблем. А тут - ни в какую. Беглов и его компания, видимо, смертельно боятся любых оппозиционных акций в центре, а тем более - массовых", - написал парламентарий.

Напомним, организаторы акции предложили городской администрации три варианта маршрута Марша Немцова: от БКЗ «Октябрьский» до Конюшенной площади, от БКЗ «Октябрьский» до дома №6 по Кирочной улице и от Кронверкского проспекта до Марсова поля.

Инициаторами проведения Марша Немцова в Петербурге выступили партии «Яблоко», «Парнас», Партия Перемен, движение «Открытая Россия», «Весна», «Чайный клуб», «Время», «Движение демократического обновления». В числе организаторов также депутаты петербургского Заксобрания Максим Резник и Борис Вишневский.

Отметим, мэрия Москвы аналогичную акцию согласовала

Бывший губернатор Нижегородской области и первый вице-премьер правительства России Борис Немцов был застрелен в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту, 27 февраля 2015 года. В российских городах ежегодно проходят акции памяти политика.

С сентября 2018 года городская администрация отказывает представителям политических партий и движений в согласовании большинства протестных мероприятий в центральных районах Петербурга. Заявителям акций, как правило, предлагают провести их в Удельном парке, малолюдном гайд-парке, расположенном на севере города.



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22:50    
Беглову мало проблем, которые он создал в городе за эту зиму.

22:37    
Всех прозападных ненавистников России-почитателей Немцова надо в асфальт закатывать, бетоном заливать, чтобы и мерзкого духа их не было в великой России!

22:35    
22:28 Давить надо пропутинских террористов, воров, фальсификаторов народного волеизъявления и вас, пропагандонов и прогандончиков.

22:30   Бордунов  
22:14 Беглов сам СССР предал, причем, в отличие от Немцова, был встроен в партийно-бюрократический аппарат.
А если сравнивать поминки по Гитлетру, то лобзание сталинского истукана на лобном месте - самое то.
С Геббельсом сравним, когда подохнут Киселев, Соловьев, Кондрашов, Бородай, Шейнин или другой какой пропагандон.
Так-то, Сашок ущербный.

22:28    
Давить как тараканов надо прозападных экстремистов в России, не давать поднять им головы, чего, к примеру, не сделали власти Венесуэлы...а США мгновенно вмешались и уже Гражданская война маячит в Венесуэле...ФСБ, не спать! КГБ уже СССР проспал, сверх достаточно!

22:14    
Смольный-браво! Беглов-молодец!!! В славном граде Питере не должно быть никаких мероприятий по случаю смерти гнусного национал-предателя СССР и России Немцова! Ну, это как по Гитлеру или Геббельсу поминки устраивать!

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