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6 марта, 16:41

Незнание основного закона страны не станет преградой для желающих стать "Волонтерами Конституции"

фото ЗакС политика Незнание основного закона страны не станет преградой для желающих стать "Волонтерами Конституции"

Знание действующей Конституции будет дополнительным преимуществом для желающих стать волонтером накануне общенародного голосования по поправкам в основной закон России, сообщила председатель комитета по молодежной политике Петербурга Юлия Аблец во время пресс-конференции 6 марта.

- В то же время, это [незнание] не препятствие, потому что все волонтеры пройдут обучение, - добавила чиновница.

По ее словам, обучение будет проводиться в режимах онлайн и оффлайн. 

- Мы расскажем, что из себя сейчас представляет Конституция, какие основные статьи [в ней существуют], что они закрепляют, какие изменения вносятся и как они повлияют на жизнь каждого гражданина, - добавила Аблец.

Она отметила, что с понедельника, 2 марта, "Волонтерами Конституции" пожелали стать 200 петербуржцев. Всего планируется набрать 2000 добровольцев. Они будут работать в 50 пунктах, в том числе в вестибюлях метро, у учебных заведений и в торговых центрах.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. 10-11 марта законопроект пройдет второе-третье чтение Госдумы, затем уйдет на одобрение в Совет Федерации. Президент Владимир Путин может подписать закон к 18 марта – годовщине присоединения Крыма к России.

Сергей Еремеев

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