Незнание основного закона страны не станет преградой для желающих стать "Волонтерами Конституции"

Знание действующей Конституции будет дополнительным преимуществом для желающих стать волонтером накануне общенародного голосования по поправкам в основной закон России, сообщила председатель комитета по молодежной политике Петербурга Юлия Аблец во время пресс-конференции 6 марта.

- В то же время, это [незнание] не препятствие, потому что все волонтеры пройдут обучение, - добавила чиновница.

По ее словам, обучение будет проводиться в режимах онлайн и оффлайн.

- Мы расскажем, что из себя сейчас представляет Конституция, какие основные статьи [в ней существуют], что они закрепляют, какие изменения вносятся и как они повлияют на жизнь каждого гражданина, - добавила Аблец.

Она отметила, что с понедельника, 2 марта, "Волонтерами Конституции" пожелали стать 200 петербуржцев. Всего планируется набрать 2000 добровольцев. Они будут работать в 50 пунктах, в том числе в вестибюлях метро, у учебных заведений и в торговых центрах.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. 10-11 марта законопроект пройдет второе-третье чтение Госдумы, затем уйдет на одобрение в Совет Федерации. Президент Владимир Путин может подписать закон к 18 марта – годовщине присоединения Крыма к России.

Сергей Еремеев