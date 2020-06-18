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Поправки в Конституцию

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18 июня, 22:06

Беглов пообещал, что на голосовании по Конституции будут соблюдаться все антивирусные меры

фото ЗакС политика Беглов пообещал, что на голосовании по Конституции будут соблюдаться все антивирусные меры

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время заседания Координационного штаба при полномочном представителе президента РФ  по борьбе с распространением коронавируса на территории СЗФО рассказал о подготовке города к голосованию по поправкам в Конституцию в условиях эпидемии, сообщила 18 июня пресс-служба Смольного. С 25 июня по 1 июля в Северной столице планируется организовать дежурство специальных бригад скорой помощи на случай, если кому-то понадобится госпитализация.

По словам градоначальника, при организации плебисцита будут соблюдаться все требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Всего будет открыто 1899 постоянных и 48 временных участков, 42 из них в медучреждениях, два в СИЗО, три - в аэропорту Пулково, на Ладожском и Московском вокзалах, и один участок - в Центре учета и социального обслуживания граждан России без определенного места жительства. 

В Смольном пообещали, что всех избирателей и сотрудников участковых комиссий обеспечат масками и перчатками. На покупку средств индивидуальной защиты из федерального бюджета Петербургу выделили 257 млн рублей. У всех избирателей будут замерять при входе на участки температуру, но недомогание не станет препятствием для волеизъявления - для граждан с повышенной температурой и подозрением на ухудшение самочувствия оборудуют специальные места. В период "досрочки" и в сам день голосования в городе будут дежурить специальные бригады скорой.

"Для того, чтобы избежать массового скопления людей на избирательных участках петербуржцев уже информируют о разграничении потоков, а также о том, как можно проголосовать на дому, на предприятиях и в организациях", - сообщает пресс-служба Смольного. 

Голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию назначено на 1 июля. В период с 25 по 30 июня граждане могут в определенные часы посетить избирательные участки досрочно. За последние две недели в СМИ и социальных сетях появлялось множество сообщений о жалобах так называемых бюджетников на требования со стороны работодателей проголосовать именно в конце июня и по месту работы. Пять депутатов Законодательного собрания направили обращение губернатору Александру Беглову с требованием пресечь подобную практику принуждения граждан к участию в плебисците.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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