В России завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию

Длившееся шесть дней электронное голосование по поправкам в Конституцию, проходившее в Москве и Нижегородской области, завершилось. Для участия в нем зарегистрировалось 1 млн 190 тысяч человек. Подавляющее количество, более миллиона - это москвичи. В Москве явка составила 91%, в Нижегородской области - 87,99%. В течение недели в отношении онлайн-сервиса совершались хакерские атаки.

"Голосование в Мосгордуму показало, что есть такая востребованность, и когда шла речь о голосовании по конституции, мы понимали, что эта опция может быть востребована", - приводит слова московского мэра Сергея Собянина о методе электронного способа волеизъявления РИА "Новости".

О том, как голосовали и голосуют за и против поправок в Петербурге, читайте на ЗАКС.Ру. Завтра, 1 июля - последний день, когда можно будет одобрить или отвергнуть переписывание основного закона, пометив соответствующую графу в бюллетене.