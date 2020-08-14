"Люстрировать все ветви власти": По всей Белоруссии бастуют работники заводов

На крупнейших предприятиях Белоруссии начались стачки. Рабочие требуют освобождения задержанных во время протестов сограждан и проведения честных выборов.

По информации "Белсат", к забастовкам присоединились не менее 26 крупных градообразующих предприятий. В частности, МТЗ, "Гродно Азот", Белорусский металлургический завод, Белорусский автомобильный завод и БелАЭС.

В числе требований Минского тракторного завода: "отмена сфальсифицированных выборов и проведение новых под контролем, в том числе, международных наблюдателей; люстрация всех ветвей власти, ЦИК и СМИ; расформировать структуру ОМОН как дискредитировавшую себя перед народом, выполнявшую преступные указы начальства: всю цепочку от министра МВД до рядового исполнителя придать открытым судам".

Telegram-канал NEXTA известил, что к бастующим заводчанам МТЗ едет белорусский премьер-министр Головченко.

Шестой день подряд белорусы выходят на улицы, выражая недовольство прошедшими в стране выборами президента, на которых победил Александр Лукашенко. Тысячи людей находятся в переполненных СИЗО. Силовики жестоко разгоняют демонстрации и избивают протестующих.