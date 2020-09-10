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16:53

Невзоров посоветовал Лукашенко прочесть что-нибудь кроме справочника агронома

фото ЗакС политика Невзоров посоветовал Лукашенко прочесть что-нибудь кроме справочника агронома

Публицист Александр Невзоров, с интересом наблюдающий за протестами в Белоруссии, отметил, что президент Александр Лукашенко, которому противостоят демонстранты, совершил на минувшей неделе очередную политическую ошибку. Он имеет в виду задержание, попытку депортации и арест одного из главных лиц белорусской оппозиции, Марии Колесниковой, превратившиеся для него впрактически средневековую историю", в которой "не хватает только железной маски".

"Это история о подлости. О страхе, в вранье Лукашенко и о героизме тетки, заплаканной, испуганной, которая совершенно не готовилась ни к какой политической карьере, которая не понимала тяжести роли, которую на себя берет, но которая оказалась благородней, храбрее и умнее, чем все остальные президенты мира", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

Сама же ошибка правителя, имевшаяся в виду, состоит в том, что Лукашенко буквально сам создает героев и популярных личностей, разворачивая против людей уголовное преследование.

"Вот неумный Лукашенко, если бы он хоть какие-нибудь книжки хотя бы читал, кроме справочника агронома в своей жизни, он бы знал, до какой степени любую веру, любую движуху политическую укрепляют мученики. А он этих мучеников штампует и штампует, как будто бы он поставил своей целью довести народ до того самого вскипания", - подчеркнул публицист.

По предположению Невзорова, белорусский лидер, по-видимому, рассчитывает на помощь российских силовиков, но вести себя так, уверен комментатор, крайне опрометчиво: в отличие от местных, российские омоновцы еще не запятнали себя насилием по отношению к демонстрантам и воевать с народом не захотят из страха совершить преступления.

Напомним, что протесты против власти Лукашенко не утихают со дня выборов 9 августа. Практически все заметные фигуры в оппозиции либо сидят в СИЗО, либо вынуждены были эмигрировать.

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