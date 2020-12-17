18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:28

Суд отклонил апелляцию на арест обвиняемого в госизмене экс-журналиста Сафронова

фото ЗакС политика Суд отклонил апелляцию на арест обвиняемого в госизмене экс-журналиста Сафронова

Городской суд Москвы отклонил апелляцию на арест советника главы "Роскосмоса" и экс-журналиста Ивана Сафронова в рамках дела о государственной измене, уведомили "МБХ медиа" в пресс-службе инстанции.

"В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Лефортовского районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей Сафронову И.И. до 7 марта 2021 года. Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения", – уточнила представитель суда.

Некоторое время назад столичный Лефортовский суд пролонгировал Сафронову арест на три месяца - до марта 2021 года.

Ранее сегодня в ходе своей большой пресс-конференции президент Владимир Путин вновь ошибся, сказав, что дело бывшего журналиста связано с его работой в "Роскосмосе". Кроме того, он снова назвал его "осужденным".

Напомним, что дело Сафронова, арестованного нынешним летом, ведется в закрытом режиме, так как затрагивает государственную тайну, которую мужчина, по версии следствия, передал чешскому знакомому. Журналистское сообщество организовало целую кампанию в поддержку 30-летнего арестанта, которому грозит до 20 лет заключения.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10 декабря, 16:55 Путин о деле Сафронова: Его же осудили не за то, что он работал журналистом

4 декабря, 11:05 Минобороны проведёт собственную экспертизу по делу Ивана Сафронова

30 ноября, 12:33 Ивана Сафронова оставили в СИЗО до марта 2021 года

30 ноября, 10:43 Журналистов и родственников Ивана Сафронова не пускают на заседание суда

6 ноября, 18:22 Иван Сафронов обжаловал отказ СК, запретившего ему общение с матерью

23 октября, 17:30 Сафронову отказали в общении с матерью, так как он может "завербовать" её или связаться с иноразведкой

23 октября, 15:27 Главреда BAZA Могутина оштрафовали за пикет в поддержку Сафронова

19 октября, 10:46 Следователи считают, что чешский приятель Сафронова был человеком, завербовавшим его

8 октября, 10:25 Рогозин надеется, что его советника Сафронова оправдают

3 октября, 11:50 Защита Сафронова обжаловала постановление ФСБ о возбуждении дела против него


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:50 2020 год глазами Путина

21:09 ЗакС обратился к Беглову по поводу стадиона в Павловске

20:56 Невзоров придумал "самую страшную кару" для доцента Соколова

20:28 Беглов пообещал, что все медорганизации Петербурга подключат к сервису "Вызов врача на дом" до конца 2020 года

20:20 На пресс-конференции с Путиным поговорило рекордно малое число зарубежных журналистов

19:40 В петербургском СИЗО открыли постоянную выставку картин из Русского музея

19:10 "Люмьер-холл" закрыли на 20 суток из-за нарушений "коронавирусных" правил

18:51 Власти Псковской области разыскивают автора фейка о грядущем COVID-локдауне

18:45 Российским спортсменам сократили срок выступлений под нейтральным флагом

18:40 Коммунисты провели акцию памяти жертв Жанаозена у генконсульства Казахстана в Петербурге

18:28 Суд отклонил апелляцию на арест обвиняемого в госизмене экс-журналиста Сафронова

18:10 Алехину оштрафовали за перфоманс против полицейского насилия

17:56 Беглов учредил экспертные советы для помощи пострадавшим от пандемии отраслям

17:21 В Кремле признали слежку российских спецслужб за Навальным

16:52 Защитники здания ВНИИБ встали в пикеты у главного офиса застройщика

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru