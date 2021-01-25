Четыре суда в Петербурге за день арестовали 37 участников субботних протестов

В Петербурге 37 задержанным на акции в поддержку Алексея Навального и против политических репрессий, которая состоялась в субботу, 23 января, на следующий день назначили административные аресты, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Московский районный суд отправил в спецприемник 18 человек. 20 задержанным назначили штрафы. Всем вменили часть 1 статьи 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Красногвардейский районный суд арестовал на 7 суток девять человек. 13 задержанных оштрафовали на суммы от 10 до 18 тысяч рублей. В отношении всех них также были составлены протоколы по ч.1 ст. 20.2.2 КоАП.

Октябрьский районный суд назначил 20 суток спецприемника координатору "Открытой России" в Ленинградской области Дмитрию Скурихину за повторное нарушения правил поведения публичных мероприятий (ч.8 ст.20.2 КоАП). Неделей ранее Скурихина задержали, когда он собирался отправиться в московский аэропорт Внуково, чтобы встретить возвращавшегося в страну Навального.

Ранее Октябрьский суд назначил 7 суток ареста муниципальному депутату МО "Владимирский округ" Денису Луговскому и 6 суток - координатору штаба Навального Ирине Фатьяновой за анонс акции, размещенный в социальных сетях (ч.2 ст. 20.2 КоАП).

Еще 7 арестов по ч.6.1 ст.20.2 КоАП назначил Красносельский районный суд. Еще 16 человек были оштрафованы на суммы от 5 до 15 тысяч рублей.

Напомним, всего в Петербурге, по данным ЗАКС.Ру, задержали не менее 557 человек.