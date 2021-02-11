Лишенная мандата мундепа Уткина подала в суд на Беглова и совет Финляндского округа

Участница "Открытой России" и бывший муниципальный депутат Финляндского округа Петербурга Светлана Уткина обжалует в суде решение местного совета по сложению с нее полномочий.

Исковое заявление было зарегистрировано на сайте Калининского районного суда 10 февраля. Соответчиками по делу помимо муниципалитета проходят губернатор Александр Беглов и его администрация.

- Я думаю, это было политическое решение, шансов на победу у меня немного. Но все равно нужно действовать, идти по всем инстанциям, - прокомментировала ЗАКС.Ру экс-муниципал.

Уткину лишили мандата на заседание местного совета Финляндского округа 1 декабря. Поводом стали нарушения в ее декларации о доходах за 2019 год, на существенность которых в своем письме в муниципалитет указал губернатор Беглов. Депутаты местного совета признались, что ознакомились только с письмом главы города и не читали доклад Смольного о декларации Уткиной, так как в нем содержатся персональные данные.

По словам самой Уткиной, одна из претензий, которую ей предъявили, – неуказанный в декларации нулевой банковский счет. Кроме того, она неправильно задекларировала годовой доход. Уткина указала только компенсацию от муниципалитета в размере 4715 рублей. Однако в Смольном заметили, что это "чистая" сумма, уже с учетом вычета налога, а указывать надо было 5420 рублей.

Напомним, ранее Красносельский районный суд рассмотрел жалобу бывшего муниципального депутата Красного Села Николая Колошинского, которого также лишили полномочий из-за претензий к декларации. В удовлетворении иска было отказано. В Кировском районном суде продолжается аналогичное разбирательство по делу о лишении мандата депутата Нарвского округа Анны Каруличевой. На днях судья отказалась привлекать соответчиком губернатора Беглова.

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