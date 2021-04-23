Шульман о поведении петербургских силовиков: Правоохранительно-административная беда

Политолог Екатерина Шульман, побывавшая на столичной акции "навальнистов" 21 апреля, на которой неожиданно были задержаны только единичные участники, отметила, что силовики вели себя, как будто акция была согласованной. При этом, в противовес увиденному в столице, ее вновь расстроила работа правоохранителей на аналогичной демонстрации в Петербурге, где в отделах полиции оказалось более 800 человек. Стиль работы полицейских и чиновников, курирующих эту сферу, она охарактеризовала как "правоохранительно-административную беду".

"Совершенно там невозможно наладить никакой здоровый административный процесс, причем ни в каких областях: ни в социальной сфере, например, здравоохранении, ни как-то устроить, чтобы к туристам не приставали какие-то ряженые лошади и не выпрашивали денег, ни иметь полицию нормальную, которая бы с одной стороны реагировала на драку в баре, а с другой стороны не занималась тем, чем они [на митинге] занимались, причем абсолютно на пустом месте", - произнесла ученый на своем YouTube-канале.

По ее саркастическому замечанию, администрация каждого нового губернатора "божественнее" предыдущей, чего, считает Шульман, Петербург со своей непростой историей едва ли заслужил.

Напомним, что 21 апреля в центре города грубо задерживали случайных прохожих и применяли к участникам акции электрошокеры.