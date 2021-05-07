Волков заявил о планах Amnesty International вернуть Навальному статус узника совести

Международная правозащитная организация Amnesty International на следующей неделе может вернуть Алексею Навальному статус узника совести, передает Reuters.

Об этом заявил соратник Навального Леонид Волков в ходе выступления перед комитетом по иностранным делам Палаты общин Канады. По словам Волкова, представители Amnesty сообщили ему, что 12 мая будет опубликован релиз о том, как на организацию могла повлиять "российская кампания дезинформации". Волков заявил, что представители организации не только вернут Навальному статус узника совести, но и проведут разбор ошибок.

В Amnesty ситуацию пока не прокомментировали.

О решении лишить Навального статуса узника совести Amnesty International объявила 24 февраля, сославшись на публичные выступления политика пятнадцатилетней давности. В организации подчеркивали, что приняли решение без влияния российских властей или государственных СМИ.

Симоновский суд Москвы 2 февраля 2021 года заменил условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный: в исправительной колонии № 2 в Покрове политик проведет в итоге 2,5 года. Сторонники Навального заявляли о его ухудшающемся самочувствии и требовали допустить к нему врачей.

В поддержку оппозиционера 21 апреля во многих городах России прошли несанкционированные митинги. В Петербурге во время протестного шествия в тот день было задержано более 800 человек.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру