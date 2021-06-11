Европарламент призвал российские власти освободить Андрея Пивоварова

Европарламент принял резолюцию с призывом "немедлено и безоговорочно" освободить российского политика Андрея Пивоварова и прекратить политические преследования, сообщается на сайте Европарламента.

Также Европарламент призвал российские власти "положить конец репрессиям против политических оппонентов и критических голосов", гарантировать всем партиям равные шансы в ходе выборов, прекратить преследования по закону об иноагентах, освободить всех "мирных демонстрантов" и других активистов, в том числе сторонников Алексея Навального, прекратить преследования правозащитников, журналистов, а также отказаться от поправок, ужесточающих законодательство о нежелательных организациях.

Ранее Пивоварову предъявили обвинение по ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности нежелательной организации). Его задержали вечером 31 мая прямо в самолете, когда он намеревался улететь на отдых в Варшаву из Петербурга, а затем перевезли в Краснодар, где арестовали на два месяца. Сам Пивоваров связывает преследование со своим желанием участвовать в выборах. Подробнее о деле — в материале ЗАКС.Ру.

Пивоваров был исполнительным директором "Открытой России". В 2017 году Минюст по решению Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций на территории России британскую организацию Otkrytaya Rossia. Сторонники движения "Открытая Россия" отрицали свою связь с этой структурой, но на них все равно составляли протоколы и заводили уголовные дела по статьям о сотрудничестве с нежелательной организацией. Из-за этого движение сначало было ликвидировано, на его месте появилась общественная организация "Открытая Россия", но 27 мая 2021 года и она объявила о прекращении своей работы.

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