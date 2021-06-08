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13:34

СК предъявил Пивоварову обвинение в сотрудничестве с нежелательной организацией

фото ЗакС политика СК предъявил Пивоварову обвинение в сотрудничестве с нежелательной организацией

Следственный комитет предъявил политику Андрею Пивоварову обвинение по делу об участии в деятельности нежелательной организации, сообщается в Telegram-канале политика.

В "Правозащите Открытки" уточнили, что, по версии следствия, Пивоваров 12 августа 2020 года в Краснодаре опубликовал пост в Facebook с призывом поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Этим он принял участие в деятельности нежелательной организации, считает следствие. Обвинение предъявлено по ст. 284.1 УК РФ.

Напомним, в том репосте была информация об успехах проект "Объединенные демократы" в 2020 году. Ранее Пивоварова уже привлекали дважды за год по ст. 20.33 КоАП о "нежелательной" организации. Сам политик и его соратники связали преследование с планами идти на выборы в Госдуму. Пока Пивоваров находится в Краснодаре, он арестован на два месяца.

В июне Василеостровский суд Петербурга принял на рассмотрение протокол на Пивоварова по ст. 19.34 КоАП (работа НКО, выполняющей функции иноагента, не включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагента). Предположительно, это дело завели из-за организации "Открытый Петербург", которой руководил Пивоваров, и которая не вошла добровольно в перечень иноагентов.

Пивоваров был исполнительным директором "Открытой России". В 2017 году Минюст по решению Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций на территории России британскую организацию Otkrytaya Rossia. Сторонники движения "Открытая Россия" отрицали свою связь с этой структурой, но на них все равно составляли протоколы и заводили уголовные дела по статьям о сотрудничестве с нежелательной организацией. Из-за этого движение сначало было ликвидировано, на его месте появилась общественная организация "Открытая Россия", но 27 мая 2021 года и она объявила о прекращении своей работы.


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