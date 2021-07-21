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Мариинская больница и больница святителя Луки вернутся к штатной работе с 26 июля

фото ЗакС политика Мариинская больница и больница святителя Луки вернутся к штатной работе с 26 июля

Мариинская больница и больница святителя Луки вернутся к штатной работе с 26 июля, сообщили в Смольном.

На заседании межведомственного координационного совета по противодействию распространению коронавируса было решено вывести эти стационары из режима работы с пациентами с COVID-19. Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что число госпитализаций еженедельно сокращает,ся, нагрузка на стационары снижается. Он подчеркнул, что необходимый коечный фонд для пациентов с коронавирусом должен быть сохранен.

Пока в Петербурге помощь пациентам с коронавирусом оказывают 16 городских и восемь федеральных стационаров, развернуто 11 097 инфекционных коек, из которых свободны 2 890 (26%). 

Ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил о заметном снижении уровня госпитализаций в Петербурге.

 

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