Десять сотрудников метро Москвы восстановили после увольнения из-за слива базы сторонников Навального

Всё больше сотрудников Московского метрополитена восстанавливаются в должностях, утраченных после слива базы сторонников Алексея Навального, уведомил РБК глава Конфедерации труда России (КТР) Борис Кравченко.

"Порядка десяти уже восстановлены, по остальным идут суды. Доказательная база разная, но перспективы хорошие в целом. Работает сильная команда профсоюзных юристов. Репутационные риски очевидны: крупное московское предприятие проводит необоснованные массовые сокращения людей, многие из которых проработали не один год", - поделился Кравченко.

Подавляющее большинство упразднённых сотрудников метро были уволены за "нарисованные прогулы", уточнил президент КТР.

"Документация работодателя не выдерживает пристального рассмотрения в судах. Судебные заседания продолжаются, количество восстановленных будет расти", - уверен Кравченко.

Днём ранее КТР предложила руководителю столичной подземки Виктору Козловскому самостоятельно восстановить в должностях уволенных сотрудников: он напомнил, что свыше 40 человек подали жалобы в профсоюз работников ГУП "Московский метрополитен", являющийся членской организацией КТР, из-за того, что их лишили работы якобы за прогулы либо принудили уйти "по соглашению сторон".

"Все обращения были тщательно проанализированы с точки зрения трудового законодательства, и по ним были подготовлены исковые заявления в суды о восстановлении на работе", - сообщали в КТР.

Напомним, в середине апреля в открытом доступе оказалась база данных тех, кто регистрировался на сайте как поддерживающий идею митинга в поддержку Навального. После этого зарегистрировавшиеся начали получать письма с угрозами, в том числе о полной деанонимизации людей и донесении информации о регистрации работодателям.

После этого дептранс Москвы начал массово увольнять своих сотрудников, которые регистрировались на том сайте. Такая же ситуация сложилась и с работниками московского метрополитена.