Депутат Ржаненков об обязательной вакцинации: Гражданам надо дать более полную информацию о прививке

Депутат Законодательного собрания Петербурга и глава комиссии по социальной политике и здравоохранению парламента Александр Ржаненков в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что введение обязательной вакцинации для новых категорий граждан - "вопрос непростой". По его словам, эти принимаемые шаги можно понять, так как ситуацию с распространением коронавируса необходимо "купировать". Однако Ржаненков отметил, что не все граждане согласны с новыми условиями.

- Здесь требуется, конечно, более полная информация для граждан о всех тех проблемах, которые сдерживают принятие решения конкретным человеком о вакцинации. <...> Ее в силу объективных и субъективных причин, наверно, не могут официальные лица дать - и сил не хватает, и практики нет, и анализа еще полного нет. Все это в совокупности создает такую проблему, - считает парламентарий.

Он напомнил, что в ряде регионов, где была введена обязательная вакцинация, люди подавали в суд. Последние вставали на сторону Роспотребнадзора, отметил депутат. По словам Ржаненкова, сейчас вместе с экспертным сообществом он занимается более глубоким анализом введения обязательной вакцинацией. Позже депутат готов дать более подробную оценку ситуации.

При этом, Ржаненков считает, что увольнять сотрудников за отказ вакцинироваться нельзя:

- С моей точки зрения, это, мягко говоря, неправильно и недопустимо.

Напомним, ранее 9 ноября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет, для тсрадающих рядом хранических заболеваний и для студентов, проходящих практику вне вуза. Также привиться должны сотрудники промышленных, строительных и других предприятий, сказано в постановлении Роспотребнадзора.

София Саттарова