Хабаровской журналистке присудили 35 тысяч рублей за преследование из-за освещения митингов

Центральный районный суд Хабаровска возместил журналистке "Просто газеты" Татьяне Хлестуновой 35 тысяч рублей за преследование из-за освещения локальных митингов, информирует SOTA.

В 2020 году Хлестунову на два срока подряд (4 и 10 суток) отправляли в спецприёмник, сочтя её виновной в участии в несогласованном протесте в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, при этом женщина присутствовала на акции как журналист и имела при себе все необходимые атрибуты.

Впоследствии краевой суд отменил 10-суточный административный арест Хлестуновой . Перед этим в знак протеста против преследования она объявляла голодовку.